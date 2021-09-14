Петербург вошёл в топ-5 регионов по числу благотворительных пожертвований

Санкт-Петербург вошёл в пятёрку российских регионов, жители которых больше всего делают благотворительные пожертвования. Среди лидеров также Москва, Московская область, Краснодарский край и республика Татарстан.



Рейтинг был составлен сервисом благотворительности «Добро Mail.ru». При подсчёте учитывались как единоразовые пожертвования в пользу различных фондов, так и регулярные.



Согласно исследованию, москвичи за 2021 год совершили 42 970 пожертвований на сумму 23 218 354 рубля. Средняя сумма пожертвования составила 540 рублей. Жители Санкт-Петербурга совершили 13 002 пожертвования на сумму 5 835 309 рублей. Средняя сумма пожертвования — 449 рублей. Подмосковные благотворители сделали 10 575 пожертвований на сумму 4 712 243 рубля, со средней суммой в 446 рублей.

