Из детсада в Минводах эвакуировали более 70 человек с признаками удушья

В Минеральных водах из детского сада эвакуировали 71 человека с кашлем и признаками удушья. Об этом 14 сентября сообщили в МЧС Ставропольского края.



Всего из здания пришлось вывести 57 детей и 14 взрослых. Садик уже проверили сотрудники аварийной службы газа и утечек не обнаружили. Источник «Интерфакса» говорит, что газовых труб в здании вовсе нет. «По предварительным данным, возможным источником являлся распыленный перцовый газ. Детей забирают домой родители. По словам очевидцев, за час до произошедшего ощущался сильный запах канализации. Сейчас все помещения проветривают», — заявил собеседник агентства. На место также выехали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.

