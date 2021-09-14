По данным «Яндекс.карт», авария на пересечении Дальневосточного проспекта и Народной улицы произошла около половины третьего часа дня. Через два с половиной часа на перекрёстке водителям по-прежнему приходится выстраиваться в очередь.
Пробок пересечению с Народной добавила мелкая авария. «Что-то похожее на КАМАЗ притёрло что-то похожее на «Бентли», — пишет Дарина, отмечая, что затор здесь, скорее, традиция. В комментариях в «чём-то вроде «Бентли» опознали Genesis G70, к которому прижалась Scania.