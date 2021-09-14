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На Дальневосточном на грузовик «сдуло» что-то похожее на Bentley. Перекрёсток краснеет третий час

Перекрёсток на Дальневосточном проспекте в Петербурге стоит в пробке из-за ДТП

Небольшая авария не первый час затрудняет движение в Невском районе Петербурга. Друг о друга «греются» грузовая Scania и легковой автомобиль.

По данным «Яндекс.карт», авария на пересечении Дальневосточного проспекта и Народной улицы произошла около половины третьего часа дня. Через два с половиной часа на перекрёстке водителям по-прежнему приходится выстраиваться в очередь.

Пробок пересечению с Народной добавила мелкая авария. «Что-то похожее на КАМАЗ притёрло что-то похожее на «Бентли», — пишет Дарина, отмечая, что затор здесь, скорее, традиция. В комментариях в «чём-то вроде «Бентли» опознали Genesis G70, к которому прижалась Scania.

Фото: Скриншот Яндекс карт
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Фото: Скриншот Яндекс карт

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Комментарии (3)

266201094
до этой аварии было ничуть не лучше,не особо они мешают.
kоt-obormot
А это не хундай, который женезис?
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