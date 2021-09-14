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В Большой Каменке тушат производственное здание на месте бывшего немецкого кладбища

Двадцать пожарных борются с огнём, охватившим нежилое здание в Приморском районе Петербурга во второй половине дня 14 сентября.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в начале четвёртого часа дня четыре расчёта выехали в деревню Большая Каменка, дом 1а. На картах дом отмечен как хозяйственная постройка, в ведомстве уточняют, что горит производственное здание.

Огонь распространился по кровле, площадь — 60 квадратных метров. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.

По информации с сайта citywalls.ru, во второй половине XIX века на этих землях была основана немецкая колония, в 1939 году жителей переселили в Красноярский край, через год после начала Великой Отечественной войны последних немцев переселили на восток. От расположенного по этому же адресу немецкого кладбища остались несколько надгробий.

В двухстах метрах от Большой Каменки, 1а, находится воинское кладбище Каменка — небольшой некрополь, принявший первые захоронения в годы войны.

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