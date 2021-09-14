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В Краснодаре возбудили уголовное дело после избиения ребенка в детском саду. Директор назвал драку «способом коммуникации»

Избиение ребенка другим мальчиком в частном детсаду в Краснодаре стало уголовным делом

Следователи возбудили уголовное дело после избиения ребенка в Краснодаре. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба СК России.

По версии правоохранителей, 8 сентября в частном детском саду на улице Демьяна Красюка двухлетнего мальчика поколотил другой воспитанник. Ребенок получил ушибы и ссадины. Сотрудники учреждения за детьми не смотрели.

Мама мальчика Ольга 9 сентября рассказала «Комсомольской правде», что у ее сына слабое здоровье и задержка в развитии речи. По ее словам, администратор учреждения объяснила синяки у ребенка тем, что во время прогулки он ударился о столб и сильно ушибся. Правду ей удалось узнать только благодаря записям с камер наблюдения.

Директор детсада Владимир пояснил изданию, что считает драку «способом коммуникации». «Дети так общаются, познают мир. В этом нет ничего такого! Драка — это способ коммуникации. Можете спросить у любого психолога — он это подтвердит», — утверждает Владимир.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг ненадлежащего качества. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Ранее инцидентом заинтересовался и глава ведомства Александр Бастрыкин.

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Комментарии (6)

dragvs
""Малыш бил другого малыша по спине, по голове. А когда ребенок упал на землю, прыгал по нему и пинал ногами" - угу, двое били его по голове. Там надо с семьями избивших полиции разбираться, выплачивать компенсации пострадавшей семье. Уголовное дело против садика и "воспитателей".
266081655
Общение через драку у глубинного народа - это норм...... Укрепляет скрепы и патриотизм.....
dragvs
Директор похоже давно мир лицом не познавал. Родителям стоит задуматься.
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