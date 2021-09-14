В Краснодаре возбудили уголовное дело после избиения ребенка в детском саду. Директор назвал драку «способом коммуникации»

Следователи возбудили уголовное дело после избиения ребенка в Краснодаре. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба СК России.



По версии правоохранителей, 8 сентября в частном детском саду на улице Демьяна Красюка двухлетнего мальчика поколотил другой воспитанник. Ребенок получил ушибы и ссадины. Сотрудники учреждения за детьми не смотрели.



Мама мальчика Ольга 9 сентября рассказала «Комсомольской правде», что у ее сына слабое здоровье и задержка в развитии речи. По ее словам, администратор учреждения объяснила синяки у ребенка тем, что во время прогулки он ударился о столб и сильно ушибся. Правду ей удалось узнать только благодаря записям с камер наблюдения.