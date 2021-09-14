Власти объяснили, почему в метро Москвы появились надписи на таджикском и узбекском

Надписи на указателях на станциях московского метро «Прокшино» и «Лесопарковая» продублировали на таджикском (фарси) и узбекском языках, чтобы упростить передвижение для мигрантов. Об этом 14 сентября РБК заявили в столичном департаменте транспорта.



Чиновники уточнили, что от этих станций ходят автобусы в миграционный центр в подмосковном Сахарово. «Наша задача — делать метро понятным и комфортным для разных пассажиров. Например, схема метро на электронном табло в вагонах дублируется на 9 языках», — подчеркнули в Дептрансе.

