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Власти объяснили, почему в метро Москвы появились надписи на таджикском и узбекском

Надписи на указателях на станциях московского метро «Прокшино» и «Лесопарковая» продублировали на таджикском (фарси) и узбекском языках, чтобы упростить передвижение для мигрантов. Об этом 14 сентября РБК заявили в столичном департаменте транспорта.

Чиновники уточнили, что от этих станций ходят автобусы в миграционный центр в подмосковном Сахарово. «Наша задача — делать метро понятным и комфортным для разных пассажиров. Например, схема метро на электронном табло в вагонах дублируется на 9 языках», — подчеркнули в Дептрансе.

Фотографии указателей в московском метро с надписями на таджикском и узбекском накануне начали публиковать в соцсетях и СМИ, однако объяснение появилось только сегодня.

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Комментарии (40)

nikonian
Пока русские буквы крупные, скоро в будущем сделают русский мелким шрифтом ниже, по мере замещения коренного населения.
Vasya-Parnasov
А меня больше другое беспокоит. Москва свой миграционный центр построила в пригороде, а Петербург - в паре сотен метров от Смольного. Может быть Петербургу тоже перенести миграционный центр к метро "Шушары"? Заодно прибавим пассажиров этой пустующей станции ))
Sonata
"На вокзал вон туда", и хватит.
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