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Умер двукратный олимпийский чемпион Юрий Седых, чей рекорд в метании молота до сих пор не побит

Рекордсмен в метании молота Юрий Седых скончался на 67-м году жизни

Победитель двух Олимпиад в соревнованиях по метанию молота Юрий Седых умер в возрасте 66 лет. Как сообщили 14 сентября в пресс-службе Всероссийской федерации лёгкой атлетики, у Седых случился сердечный приступ.

«Глубоко скорбим о потере Юрия Седых. Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота всё ещё не побит», — написал в Twitter первый вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Сергей Бубка.

Седых становился победителем Олимпийских игр 1976 и 1980 годов, также в его активе серебряная награда Игр 1988 года.

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
фото героя поставьте, пож-ста
266081655
Вот вам и пенсия в 65 лет!
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