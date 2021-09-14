Умер двукратный олимпийский чемпион Юрий Седых, чей рекорд в метании молота до сих пор не побит

Победитель двух Олимпиад в соревнованиях по метанию молота Юрий Седых умер в возрасте 66 лет. Как сообщили 14 сентября в пресс-службе Всероссийской федерации лёгкой атлетики, у Седых случился сердечный приступ.
«Глубоко скорбим о потере Юрия Седых. Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота всё ещё не побит», — написал в Twitter первый вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Сергей Бубка.
Deeply mourn the loss of Yuriy Sedykh...— Sergey Bubka (@sergey_bubka) September 14, 2021
An outstanding two-time Olympic Champion, whose fantastic World record in Hammer Throw (86.74) for 35 years is stll not broken.@worldolympians @WorldAthletics @iocmedia pic.twitter.com/ZBrqW8MeYV
Седых становился победителем Олимпийских игр 1976 и 1980 годов, также в его активе серебряная награда Игр 1988 года.