Умер двукратный олимпийский чемпион Юрий Седых, чей рекорд в метании молота до сих пор не побит

Победитель двух Олимпиад в соревнованиях по метанию молота Юрий Седых умер в возрасте 66 лет. Как сообщили 14 сентября в пресс-службе Всероссийской федерации лёгкой атлетики, у Седых случился сердечный приступ.



«Глубоко скорбим о потере Юрия Седых. Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота всё ещё не побит», — написал в Twitter первый вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Сергей Бубка.

