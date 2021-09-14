На Парнасе начали строить детскую и взрослую поликлиники, завершить их планируют в 2023 году

Поликлиника для взрослых с женской консультацией и отделением скорой помощи будет рассчитана на 960 посещений в смену. Здесь будут кабинеты врачей-специалистов, хирургический блок, рентгенодиагностическое отделение, травматология, отделение профилактики для взрослых, физиотерапия, дневной стационар на 20 коек.

В Выборгском районе начали обустройство свайного фундамента зданий взрослой и детской поликлиник. Как сообщают в компании «Главстрой Санкт-Петербург», медучреждения появятся в квартале, ограниченном улицами Михаила Дудина, Федора Абрамова и 4-м Верхним переулком.

Детское отделение сможет принять до 348 пациентов в день. В этом корпусе приём будут вести специалисты узкого и широкого профилей: педиатр, невролог, офтальмолог, уролог, кардиолог, хирург и другие. Также будут работать отделения физиотерапии и восстановительного лечения, процедурный и прививочный кабинеты, комната здорового ребёнка, дневной стационар, травмпункт и отделение скорой помощи на две бригады.



Строительство двух поликлиник должно завершиться в 2023 году. Сейчас компания подала документы на присвоение адресов строящимся объектам.

— Мы получили разрешения на строительство трех садов на 700 мест и школы на 825 мест в «Северной долине», — рассказал Александр Лелин, генеральный директор «Главстрой Санкт-Петербург». — По четырем объектам завершается подготовка проектной документации: это три школы на 3 125 мест и детский сад на 280 малышей. В «Юнтолово» в следующем году должно начаться возведение второй школы, третьего сада и здания поликлиники.



Всего на данный момент компания «Главстрой Санкт-Петербург», основанная промышленником Олегом Дерипаской, возвела 13 социальных объектов в ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово». В планах еще 13 школ, 22 детских сада и 4 поликлиники.

