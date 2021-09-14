ГИБДД: Число жертв ДТП на российских дорогах в 2021 году сократилось на 8%

Замглавы ГИБДД России Олег Понарьин рассказал о снижении смертности на российских дорогах, но темпы ведомство не устраивают. По его словам, дороги в стране стали лучше, но и разгоняются на них теперь сильнее.
В 2021 году в ДТП на дорогах России погибли на
Президент России Владимир Путин ранее поставил задачу к 2030 году снизить смертность на дорогах в 3,5 раза. «Таких темпов никто в мире не достигал, в этой связи без инноваций и умного подхода ко всем аспектам жизнедеятельности участника движения, автомобильной дороги, транспорта сложно представить, как эти задачи можно выполнить», — отметил Понарьин.
По его словам, качество дорог, особенно федеральных, стало гораздо лучше, но и скорость на них увеличилась, из-за чего растет число ДТП. Основная задача сейчас — «решить дилемму между увеличением скорости и повышением безопасности». Поэтому важно вводить инновации на стадии проектирования дорог, чтобы минимизировать риски, связанные с ошибками участников движения. «В равной степени мы инновации относим и к конструкции транспортных средств», — добавил Понарьин.