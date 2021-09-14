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ГИБДД: Число жертв ДТП на российских дорогах в 2021 году сократилось на 8%

Замглавы ГИБДД России Олег Понарьин рассказал о снижении смертности на российских дорогах, но темпы ведомство не устраивают. По его словам, дороги в стране стали лучше, но и разгоняются на них теперь сильнее.

В 2021 году в ДТП на дорогах России погибли на 8 % человек меньше, чем год назад, сообщил Понарьин на международном форуме «Инновации в дорожном строительстве» 14 сентября. По его словам, с начала реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» смертность на дорогах удается ежегодно снижать на 6-7 %. Однако этого всё равно мало. «Я вам честно скажу, что не удовлетворяют [такие темпы снижения]. Мы идем по нижнему срезу плановых показателей, которые сами себе нарисовали для достижений в этом году», — цитирует замглавы ГИБДД РФ ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее поставил задачу к 2030 году снизить смертность на дорогах в 3,5 раза. «Таких темпов никто в мире не достигал, в этой связи без инноваций и умного подхода ко всем аспектам жизнедеятельности участника движения, автомобильной дороги, транспорта сложно представить, как эти задачи можно выполнить», — отметил Понарьин.

По его словам, качество дорог, особенно федеральных, стало гораздо лучше, но и скорость на них увеличилась, из-за чего растет число ДТП. Основная задача сейчас — «решить дилемму между увеличением скорости и повышением безопасности». Поэтому важно вводить инновации на стадии проектирования дорог, чтобы минимизировать риски, связанные с ошибками участников движения. «В равной степени мы инновации относим и к конструкции транспортных средств», — добавил Понарьин.

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Комментарии (3)

кdивое_зеdкало
…считать стали по новому: сейчас жертва ДТП - та что осталась лежать на месте, а кого доставили в больницу - жертва «сопутствующих осложнений»!
hedgehog_
смертность может стать меньше, патамушта дтп в принципе стало существенно больше, а помирать стало несильно больше благодаря безопасности современных корыт.
а может патамушта не все места где давят людишек считаются дорогами? вот улетело корыто на тротуар и прикончило человек 5, а это не дорога и не считается.
Иван 2пырьев
Так год еще не кончился
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