ГИБДД: Число жертв ДТП на российских дорогах в 2021 году сократилось на 8%

Замглавы ГИБДД России Олег Понарьин рассказал о снижении смертности на российских дорогах, но темпы ведомство не устраивают. По его словам, дороги в стране стали лучше, но и разгоняются на них теперь сильнее.



В 2021 году в ДТП на дорогах России погибли на 8 % человек меньше, чем год назад, сообщил Понарьин на международном форуме «Инновации в дорожном строительстве» 14 сентября. По его словам, с начала реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» смертность на дорогах удается ежегодно снижать на 6-7 % . Однако этого всё равно мало. «Я вам честно скажу, что не удовлетворяют [такие темпы снижения]. Мы идем по нижнему срезу плановых показателей, которые сами себе нарисовали для достижений в этом году», — цитирует замглавы ГИБДД РФ ТАСС.