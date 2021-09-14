Симоновский райсуд Москвы признал местного жителя, разгромившего в супермаркете полки с алкоголем, виновным в мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ). Теперь столичного Instagram-блогера ждут 15 суток административного ареста, сообщает 14 сентября пресс-служба московских судов.
Согласно материалам дела, мужчина хотел призвать молодежь бороться с потреблением алкоголя — вот и решил буквально его уничтожить. Он пришел с товарищем в супермаркет, и борцы с пьянством стали крушить битами полки с алкоголем.
Московские суды общей юрисдикции
Общий ущерб магазин оценил в 116 840 рублей 23 копейки.
Ранее «Фонтанка» рассказывала про 16-летнюю блогершу, которая подожгла бороду и волосы бездомного зажигалкой во Мге. В отношении девушки возбудили уголовное дело о хулиганстве.