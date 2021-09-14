FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +10
73.08р86.12р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
3
Печать

Борьба с пьянством не удалась. Московский блогер пошел с битой на магазинный алкоголь и получил 15 суток

Москвича признали виновным в мелком хулиганстве за разбитые в магазине бутылки с алкоголем

Симоновский райсуд Москвы признал местного жителя, разгромившего в супермаркете полки с алкоголем, виновным в мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ). Теперь столичного Instagram-блогера ждут 15 суток административного ареста, сообщает 14 сентября пресс-служба московских судов.

Согласно материалам дела, мужчина хотел призвать молодежь бороться с потреблением алкоголя — вот и решил буквально его уничтожить. Он пришел с товарищем в супермаркет, и борцы с пьянством стали крушить битами полки с алкоголем.

Московские суды общей юрисдикции

Общий ущерб магазин оценил в 116 840 рублей 23 копейки.

Ранее «Фонтанка» рассказывала про 16-летнюю блогершу, которая подожгла бороду и волосы бездомного зажигалкой во Мге. В отношении девушки возбудили уголовное дело о хулиганстве.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

07A
— Разбить?
— Разбить.
— Пол-литра?
— Пол-литра!
— Вдребезги?
— Ну конечно вдребезги!
— Да я тебя!..
К/ф «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
Abu-Denis
Поддержит алкогольную торговлю деньгами, дурачок.
"Наказывается не преступление, а глупость", говорила небезызвестная королева Марго.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний