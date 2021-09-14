В Петербурге КОНи разговорили любителя запрещённого и нашли квартиру с наркотиками. Дилеру повезло

Как стало известно «Фонтанке» 14 сентября, дело возбуждено накануне — через шесть дней после визита полиции в квартиру на Комендантском проспекте, 40. На 16-этажку оперативникам управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) указал 27-летний житель Петербурга, задержанный в том же Приморском районе.

Дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере возбудило полицейское следствие Приморского района Петербурга. По версии правоохранителей, «кристаллами» снабжали из панельной высотки, подозреваемый в розыске.

Вечером 6 сентября он попался с «кристаллами». Чуть более чем 3 грамма потянули на крупный размер, молодого человека привлекли к ответственности по уголовной статье. Скрывать, где и у кого приобрёл запрещённое, он не стал.



Проверив указанный адрес, опергруппа изъяла без малого 600 граммов психостимулятора, но опросить 31-летнего жильца, которого задержанный назвал дилером, не удалось — во время обыска его не оказалось дома, дверь квартиры на Комендантском проспекте открыла жена. Пока он продолжает избегать общения с правоохранителями.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, тот же наркотик 11 сентября изъяли у 26-летнего гостя из Красноярска. Мужчину поймали на улице Кольцова, 76, по данным ведомства, он подрабатывал «закладчиком» магазина, расположенного в даркнете. Подозреваемый рассказал, что успел оставить два пакета по 10 и 30 граммов, ещё почти 120 граммов полицейские нашли по карманам. Мужчина арестован.

