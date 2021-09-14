Корпорация МСП выбрала шесть банков, чтобы запустить новый механизм поддержки малого бизнеса — «зонтичное» поручительство

В сообщении корпорации говорится, что для банков-партнеров устанавливается обязательная доля инвестиционных кредитов, обеспеченных поручительством Корпорации МСП — не менее 20%. Кроме того, банки обязуются достигнуть охватных показателей — минимального количества МСП, которые должны получить поручительство. До конца 2021 года компании микро, малого и среднего бизнеса смогут дополнительно привлечь 20 млрд руб. кредитных средств — при гарантийной поддержке Корпорации МСП на сумму 8 млрд руб. Поручительство будет обеспечивать до 50% от суммы кредита. В первую очередь, оно поможет тем, кому не хватало залога для получения кредитных средств.

Как объяснили в ВТБ, механизм «зонтичного» поручительства упростит и ускорит процесс получения кредитных средств для предпринимателей — субъектов МСП. Теперь заемщику не нужно будет дублировать документы и в банк, и в корпорацию, поскольку гарантийная поддержка Корпорации МСП встроена в кредитный процесс банка. Благодаря этому компания получает поручительство по кредиту в «одном окне» одновременно с решением о возможности финансирования. Как отметил Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления ВТБ, спрос на кредиты со стороны предпринимателей — субъектов МСП в этом году растет, что связано с постепенным восстановлением бизнеса от последствий пандемии, расширением спектра банковских продуктов и их цифровизацией. Так, кредитный портфель субъектов МСП в ВТБ превысил 780 млрд рублей, его прирост с начала года составил около 5%.

По оценкам Корпорации МСП, всего получить поддержку в рамках нового инструмента смогут не менее 35 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, которые к 2024 году привлекут финансирование на сумму свыше 600 млрд рублей при обеспечении поручительствами корпорации на общую сумму около 300 млрд рублей.