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Количество заболевших коронавирусом за сутки в России упало ниже 18 тысяч человек. В Петербурге — небольшой рост

В России выявили менее 18 тысяч случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявили 17 837 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 сентября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Впервые за последние дни количество заболевших упало ниже 18 тысяч (накануне было 18 178). В Петербурге же этот показатель немного вырос: 839 случаев за 24 часа против 805 вчера. Город по-прежнему на втором месте в стране, на первом Москва с 1 609 заразившимися.

Умер от коронавируса за сутки в России 781 человек, из них 37 в Петербурге (39 накануне). Общее количество смертей в стране достигло 194 249 человек.

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Комментарии (1)

260649351
Вы бы на количество тестов все таки статистику публиковали. Сейчас с тестами проблема, во всяком случае в некоторых поликлиниках, предлагают прийти самим в поликлинику или долго ждать, пока возьмут на дому. Перед выборами это делается или чтобы скрыть рост после вакцинации, но во всяком случае эти цифры без количества тестов смысла не имеют
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