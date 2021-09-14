Впервые за последние дни количество заболевших упало ниже 18 тысяч (накануне было
Умер от коронавируса за сутки в России 781 человек, из них 37 в Петербурге (39 накануне). Общее количество смертей в стране достигло
Количество заболевших коронавирусом за сутки в России упало ниже 18 тысяч человек. В Петербурге — небольшой рост
В России выявили менее 18 тысяч случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в России выявили
Впервые за последние дни количество заболевших упало ниже 18 тысяч (накануне было
Умер от коронавируса за сутки в России 781 человек, из них 37 в Петербурге (39 накануне). Общее количество смертей в стране достигло
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