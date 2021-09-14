При квартирном пожаре на Планерной погибла пожилая женщина

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность женщины, тело которой нашли в горевшей квартире в Приморском районе Петербурга 14 сентября.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на Планерной улице, 25/2, поступил немногим позже десяти часов утра. В десятиэтажке загорелась квартира, на место выехали 15 сотрудников на трёх машинах.



Огонь на площади в пять квадратных метров потушили, без жертв небольшой пожар не обошёлся. В ведомстве «Фонтанке» уточнили, что погибла женщина. На вид ей около семидесяти лет, личность выясняет полиция.

