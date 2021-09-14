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На стрелке Васильевского острова загорелся светофор. Водители видят Биржу в дымке

Пожарные тушат светофор, который загорелся на стрелке Васильевского острова

Водители, едущие по набережной Макарова утром 14 сентября в сторону центра, рассказали «Фонтанке» о факеле, который наблюдают на островке безопасности в районе стрелки.

Читатель «Фонтанки»

По словам очевидцев, горит (а больше дымит) столб, на котором висят знаки и светофор. Черный дым сносит ветром в сторону Биржи.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, в 10:29 к ним поступило сообщение о возгорании светофора на Биржевой площади. На место выехали пожарные наряды.

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