По словам очевидцев, горит (а больше дымит) столб, на котором висят знаки и светофор. Черный дым сносит ветром в сторону Биржи.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, в 10:29 к ним поступило сообщение о возгорании светофора на Биржевой площади. На место выехали пожарные наряды.

