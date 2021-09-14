В Петербурге задержали мужчину, который десять лет назад совершил сексуальное насилие над внучкой своей сожительницы

«Детский» отдел уголовного розыска задержал 58-летнего мужчину. Он подозревается в сексуальном насилии над девочкой 7 лет.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 сентября, накануне следственным отделом СК Ленобласти по Всеволожскому району возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». По предварительной информации, следствие полагает, что в июле 2010 года в деревне Куйвози задержанный в доме своей возлюбленной развращал и совершал действия сексуального характера в отношении её внучки семи лет.
Мужчина, у которого есть двое внуков, 11 и 17 лет, сейчас работает водителем, раньше был работником частной школы.
По предварительной информации, он дал признательные показания. В ходе обысков у него были изъяты электронные носители.