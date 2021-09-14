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Рубль вошёл в топ-20 самых популярных валют

Российская национальная валюта по итогам июля вошла в рейтинг 20 самых популярных мировых валют с долей 0,18% процента в международных расчетах. Рубль занял 20-е место. Об этом сообщает 14 сентября РИА Новости со ссылкой на данные системы межбанковских переводов SWIFT.

В прошлый раз российская валюта входила в этот список в декабре 2016 года с долей в 0,26%, также на 20-м месте.

В июле 2021 года первое место занял американский доллар (39,38%), второе — евро (38,43%), третье — британский фунт стерлингов (5,99%). В пятерке лидеров японская йена (2,74%) и китайский юань (2,19%).

По оценке эксперта, успеху рубля способствовало активное продвижение его Россией в качестве средства международных расчётов со своими торговыми партнёрами на фоне отказа многих стран от доллара.

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