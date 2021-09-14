Дневная температура — пониженная по сравнению со среднестатистической для 14 сентября, а скорость ветра — повышенная. Небольшой плюс только в том, что временами может выглядывать солнце.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха с ночных 7–9 градусов днём повысится до 9–11. Атмосферное давление будет понижаться.

По прогнозу «Яндекса», днём температура составит плюс 10 градусов, а будет ощущаться как плюс 2, влажность воздуха пониженная — до 64%. Ветер свежий — 9,7 м/с, с порывами до 20,3 м/c. Выпадет 0,3 мм осадков. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от плюс 7 градусов ночью до плюс 17 днём. Самое холодное 14 сентября выдалось в 1993 году, когда днём на самом деле было всего плюс 2, а самое тёплое — в 1998 году, плюс 24.



15 и 16 сентября станет на пару градусов теплее днём, а по ночам, наоборот, холоднее.

