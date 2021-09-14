ЦЕЛЬ — ИЗМЕНИТЬ РОССИЮ
Горожане страдают от нервных заболеваний, плохой экологии, переедания и лишнего веса. С каждым годом растет количество больных онкологическими заболеваниями жителей городов. Владимир Жириновский знает, что делать.
«Будь моя воля, я бы в каждом экологически неблагополучном районе российских городов разместил бы плакат со словами «Назад в деревню!» Эту идею ЛДПР продвигает уже на протяжении десятилетий. Наша цель — изменить Россию так, чтобы люди жили не многоэтажных муравейниках, а в уютных индивидуальных домах. Мы хотим, чтобы наш народ не дышал смрадом городов, чтобы не пустовали земли в Сибири и на Дальнем Востоке, чтобы у каждого был свой дом с садом и огородом, чтобы в этом доме по выходным собирались родственники и друзья», — рассказал политик.
«Главный мой совет читателям: проводите максимум времени вне города — на свежем деревенском воздухе. Там человек начинает ощущать покой и свободу. Размеренный темп поселковой жизни полностью избавляет от стрессов и тревог. К тому же, всем известно, что овощи и фрукты, выращенные именно на собственном огороде, очень вкусные и полезные», — отметил председатель ЛДПР.
Заказчик: Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России. Изготовлено: На собственном оборудовании и собственными силами Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России. ИНН 7708192743. Юридический адрес 107045 г. Москва, Луков пер, 9,1. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 31.08.2021 года. Размещение публикации оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России.