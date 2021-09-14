Жириновский предложил выделить бесплатный участок земли каждому россиянину

О том, как сделать так, чтобы люди меньше болели и больше радовались жизни.



Жизнь в больших городах оставляет большой след на здоровье людей, уверен политик, председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Именно поэтому каждому россиянину нужно выделить по бесплатному участку земли, чтобы люди могли переехать в сельскую местность.

