Роскомнадзор заблокировал сайт Ходорковского о кандидатах на выборы в Госдуму

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал в России сайт «Дума VIII созыва» проекта Михаила Ходорковского о кандидатах в нижнюю палату парламента на сентябрьских выборах. Информация опубликована на сайте регулятора 13 сентября.

Согласно реестру запрещенной в РФ информации, решение об ограничении доступа к сайту было принято Генпрокуратурой 10 сентября. Сведения на нем признаны «информацией, распространяемой с нарушением закона».



Регулятор ссылается на статью 15.3, которая регламентирует ограничение доступа к сайтам, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

