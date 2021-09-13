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Роскомнадзор заблокировал сайт Ходорковского о кандидатах на выборы в Госдуму

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал в России сайт «Дума VIII созыва» проекта Михаила Ходорковского о кандидатах в нижнюю палату парламента на сентябрьских выборах. Информация опубликована на сайте регулятора 13 сентября.

Согласно реестру запрещенной в РФ информации, решение об ограничении доступа к сайту было принято Генпрокуратурой 10 сентября. Сведения на нем признаны «информацией, распространяемой с нарушением закона».

Регулятор ссылается на статью 15.3, которая регламентирует ограничение доступа к сайтам, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Роскомнадзор ранее заблокировал сайт «Умного голосования» из-за связи с Фондом борьбы с коррупцией*.

* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) — организация, признанная иностранным агентом в 2019 году, экстремистской в 2021 году и ликвидированная. Ее деятельность запрещена в России.

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Комментарии (7)

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..... цензура во всей красе. Модератор, заявление Явлинского про УГ есть в интернете, вопрос - что ему сказали сотоварищи по этому поводу нарушает правила форума ? Мне стоит задать вопрос по этому поводу господину Константинову ?
Свободу Лёхе!
Думаю, эти "выборы" войдут в историю! Понятия не имею, каким образом, но - войдут! ) Может быть, как анти-выборы, может быть - как отрицательный отбор, но - войдут! )
spb7771250
Вовремя, как раз задумался где же взять инфу о кандидатах для выбора на голосовании. )
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