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Сербия не станет вступать в Евросоюз, пока не решится вопрос с Косово

Сербия не вступит в ЕС до решения вопроса Косово, но Белград выступает за поиск компромиссного решения в диалоге. Об этом 13 сентября заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Белград.

Вучич принял германского канцлера в правительственном комплексе «Палата Сербия». Там они провели разговор за закрытыми дверями и сделали заявления для СМИ.

«Мы всегда готовы разговаривать обо всех компромиссных решениях, перед тем стать более открытыми, обеспечить поток товаров, услуг и капитала и стать ближе... Отдаем ли мы отчет в том, что не станем членами ЕС до решения этой проблемы — мы абсолютно отдаем себе отчет в этом и знаем, насколько это тяжело и проблематично», — цитирует Вучича РИА Новости.

Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Мартина Фитц информировала ранее, что Меркель 13–14 сентября посетит Сербию и Албанию, где встретится как с лидерами двух стран, так и с руководителями Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и самопровозглашенной Республики Косово.

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Комментарии (3)

nuga
Сербам не нужен ЕС.
Nationalverrater_2
Так сербов туда силком никто и не тащит. Немцы сваляли дурака, когда вписались за раскол Сербии, за отрезание Косово с бомбёжками. Но назад не пришить. Поезд ушёл. С тех пор и пошла веселуха - миллионные орды нашествия дармоедов , конец Европе . А ведь все подписались в Стокгольме в семьдесят лохматом аж году - чтобы границы не трогать.
Cвифт
.... что-то ФРГ совсем перестали уважать. В Киеве не встретили Меркель, в Варшаве .... Сербия условия ставит.
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