Сербия не станет вступать в Евросоюз, пока не решится вопрос с Косово

Сербия не вступит в ЕС до решения вопроса Косово, но Белград выступает за поиск компромиссного решения в диалоге. Об этом 13 сентября заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Белград.



Вучич принял германского канцлера в правительственном комплексе «Палата Сербия». Там они провели разговор за закрытыми дверями и сделали заявления для СМИ.



«Мы всегда готовы разговаривать обо всех компромиссных решениях, перед тем стать более открытыми, обеспечить поток товаров, услуг и капитала и стать ближе... Отдаем ли мы отчет в том, что не станем членами ЕС до решения этой проблемы — мы абсолютно отдаем себе отчет в этом и знаем, насколько это тяжело и проблематично», — цитирует Вучича РИА Новости.

