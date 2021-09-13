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Страшный сон арахнофоба. В Самаре школьников кормили супом с пауками

В Самаре школьников кормили супом с пауками

В школе № 116 в Самаре дети начали жаловаться на качество питания в столовой. Причиной недовольства стали обнаруженные в тарелках насекомые.

Как сообщили в местном издании 63.RU 13 сентября, образовательное учреждение ждет тщательная проверка.

«На прошлой неделе несколько раз вылавливали из супа на обед пауков. В итоге ребенок оставался голодный. 4 класс», — процитировало СМИ родительницу по имени Ирина.

В департаменте образования отметили, что вопрос организации питания обучающихся взяли на контроль. Руководителя комбината школьного питания поставили в известность о сложившейся ситуации. Директора образовательного учреждения попросили предоставить объяснительную записку.

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Комментарии (4)

kоt-obormot
Не, на а чО? Суп хоть с мясом был в кои то веки.
Abu-Denis
"Пауки - не насекомые"

Да, не насекомые. Как и их родственнички - клещи и скорпионы.

А по существу того, что сообщает самарская пресса, нужно разбираться, правда это или вымысел. Пригожинская группировка, оскандалившись с отравлением дошколят и потеряв изрядную часть госзаказов в Москве, воюет за госконтракты в регионах. В ход идут сфальсифицированные видеострашилки, поток жалоб в соцсетях от самозваных "родителей" и прочие способы дискредитации. У нас в Петербурге это тоже происходит, не верьте соцсетям.
Alkaline
Они всё врут! Пауки - не насекомые. Почитайте учебники, двоечники.
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