Страшный сон арахнофоба. В Самаре школьников кормили супом с пауками

В школе № 116 в Самаре дети начали жаловаться на качество питания в столовой. Причиной недовольства стали обнаруженные в тарелках насекомые.



Как сообщили в местном издании 63.RU 13 сентября, образовательное учреждение ждет тщательная проверка.



«На прошлой неделе несколько раз вылавливали из супа на обед пауков. В итоге ребенок оставался голодный. 4 класс», — процитировало СМИ родительницу по имени Ирина.



В департаменте образования отметили, что вопрос организации питания обучающихся взяли на контроль. Руководителя комбината школьного питания поставили в известность о сложившейся ситуации. Директора образовательного учреждения попросили предоставить объяснительную записку.

