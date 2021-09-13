В ЦБ заявили, что цифровой рубль начнут тестировать в январе 2022 года

В Центральном банке России заявили, что не видят препятствий для внедрения цифрового рубля. Его тестирование начнется в январе 2022 года. Об этом 13 сентября сообщило ТАСС, ссылаясь на пресс-службу финансового регулятора.



«Банк России планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января 2022 года, как и запланировано концепцией, которую мы опубликовали весной этого года. В настоящее время идет активная разработка платформы. Пока мы не видим никаких препятствий к внедрению цифрового рубля», — отметили в ЦБ.

