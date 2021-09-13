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В ЦБ заявили, что цифровой рубль начнут тестировать в январе 2022 года

В Центральном банке России заявили, что не видят препятствий для внедрения цифрового рубля. Его тестирование начнется в январе 2022 года. Об этом 13 сентября сообщило ТАСС, ссылаясь на пресс-службу финансового регулятора.

«Банк России планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января 2022 года, как и запланировано концепцией, которую мы опубликовали весной этого года. В настоящее время идет активная разработка платформы. Пока мы не видим никаких препятствий к внедрению цифрового рубля», — отметили в ЦБ.

По данным Банка России, тестирование будут проводить в несколько этапов. Процесс предусматривает различные сценарии и виды операций. После этого будет разработана дорожная карта по внедрению цифрового рубля, а также поправки в законодательство.

Цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую ЦБ планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег. Так, у рубля будут три формы: наличная, безналичная и цифровая.

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