Детский омбудсмен Митянина рассказала о состоянии детей, которых мать била палкой и сажала на цепь

По словам Митяниной, у восьмилетнего мальчика видны ссадины и царапины, но его здоровью и жизни ничего не угрожает. В целом он «контактный, хорошо ест, спит и общается». Его пятилетняя сестра находится в состоянии средней тяжести. Старшие сейчас в больницах, а младшую, полуторагодовалую, временно поместили в дом ребенка. Дети получают помощь медиков, когда их состояние улучшится, можно будет принимать решение о переводе их в социозащитные учреждения, уточнила Митянина.

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина посетила троих детей, которых поместили в социальные учреждения города во время расследования дела об истязании старших матерью. Об этом 13 сентября сообщили в аппарате детского омбудсмена.

По данным следствия, женщина воспитывала детей — восьмилетнего мальчика и шестилетнюю девочку — голодом, сажала их в коридоре квартиры на проспекте Энергетиков на цепь, а также била деревянной палкой. Спали они вповалку с кошками и собаками.



Отец младшей дочери в апреле 2021 года был осужден на четыре года за то, что в этой же квартире избил деревянным бруском гостя и тот надолго попал в больницу. Помимо матери с детьми в квартире также жила бабушка младшей дочери, которая знала о методах воспитания, но никак им не препятствовала. В 2001 году она привлекалась к уголовной ответственности также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.



30-летняя мать на момент задержания нигде не работала, но ранее подрабатывала в банке и детской поликлинике. Семья жила на детские пособия и пособие по инвалидности, которое петербурженка получала на среднюю дочь. Мать троих детей арестовали по делу об истязаниях.

