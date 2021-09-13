На место падения легкомоторного самолета в Белгородской области выехали спасатели. Об этом 13 сентября сообщает ГУ МЧС по региону.
Об инциденте стало известно в 17:05. Судно потерпело крушение между селом Бехтеевка и селом Соколовка.
По предварительным данным, пилот погиб. Он находился в самолете один, пишет РИА Новости, ссылаясь на спасателей.
На место происшествия отправились три пожарно-спасательные части, оперативная группа ГУ МЧС России по Белгородской области, оперативная бригада скорой медицинской помощи и полиция.