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Под Белгородом потерпел крушение легкомоторный самолет. Пилот скончался

Под Белгородом упал легкомоторный самолет

На место падения легкомоторного самолета в Белгородской области выехали спасатели. Об этом 13 сентября сообщает ГУ МЧС по региону.

Об инциденте стало известно в 17:05. Судно потерпело крушение между селом Бехтеевка и селом Соколовка.

По предварительным данным, пилот погиб. Он находился в самолете один, пишет РИА Новости, ссылаясь на спасателей.

На место происшествия отправились три пожарно-спасательные части, оперативная группа ГУ МЧС России по Белгородской области, оперативная бригада скорой медицинской помощи и полиция.

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Комментарии (1)

261844081
Сегодня только 2 самолёта разбилось. За 1 день...что происходит с техническим состоянием нашей авиации???
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