«Ночлежка» собирает дождевики для бездомных Петербурга и Москвы

Благотворительная организация «Ночлежка» объявила о сборе дождевиков для бездомных людей в Петербурге и Москве.
Сбор продлится до конца недели — по 19 сентября включительно. В Петербурге дождевики можно приносить по адресу: ул. Боровая, 112б (вход с Расстанной, 1), ежедневно с 10 до 22 часов. В Москве — Бумажный проезд, 2/2, строение 6, также с 10 до 22. Кроме того, в столице дождевики для «Ночлежки» принимают в баре «Стрелка» по адресу: Берсеневская набережная, 14/5, в любой день с 12:00 до 21:30.
«Подойдут любые дождевики на взрослого человека. Главное, чтобы они были целые и защищали от воды. Примем их в любом количестве и будем раздавать на стоянках «Ночного автобуса» и в пункте выдачи», — рассказали в благотворительной организации.