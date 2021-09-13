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«Ночлежка» собирает дождевики для бездомных Петербурга и Москвы

Благотворительная организация «Ночлежка» объявила о сборе дождевиков для бездомных людей в Петербурге и Москве.

Сбор продлится до конца недели — по 19 сентября включительно. В Петербурге дождевики можно приносить по адресу: ул. Боровая, 112б (вход с Расстанной, 1), ежедневно с 10 до 22 часов. В Москве — Бумажный проезд, 2/2, строение 6, также с 10 до 22. Кроме того, в столице дождевики для «Ночлежки» принимают в баре «Стрелка» по адресу: Берсеневская набережная, 14/5, в любой день с 12:00 до 21:30.

«Подойдут любые дождевики на взрослого человека. Главное, чтобы они были целые и защищали от воды. Примем их в любом количестве и будем раздавать на стоянках «Ночного автобуса» и в пункте выдачи», — рассказали в благотворительной организации.

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Комментарии (3)

261844081
Спасибо им!
WuhanRockCafe
"Я решил отдать крестьянам-косцам все свои старые костюмы до единого, и обувь."
(с) Неоконченная пьеса для механического пианино.
07A
Сколько бы дождевиков купили вместо Венеры Коломенской! Болтовня одна, а не волонтерское движение!
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