Стартовал юбилейный XV Международный фотоконкурс «Взгляды», рассказывающий о людях с инвалидностью

Этот фотоконкурс уже пятнадцатый по счёту. За время его существования участники показали зрителям удивительные моменты из жизни своих героев: спортивные соревнования и тренировки, захватывающие путешествия и бытовые хлопоты, свадьбы, прогулки, детские праздники и театральные постановки. Фонд фотоконкурса пополнили тысячи снимков, из лучших работ формируются фотовыставки. Фотографии участников можно увидеть на билбордах и экранах в торговых центрах, вокзалах и аэропортах, в экспозициях музеев, библиотеках и выставочных пространствах Петербурга.

«Если взять снимки, которые отправляли участники фотоконкурса 15 лет назад и сравнить их с теми кадрами, которые мы получаем в последние годы, можно с радостью отметить — авторы стали более смелыми и профессиональными, а среди работ преобладают светлые и позитивные кадры. А это значит, что в жизни особого человека стало больше радостных мгновений, которыми хочется делиться. Мы всеми силами стремимся не только помогать самим людям с инвалидностью, но и менять отношение общества к тем, кто отличается от остальных. И результат уже виден — общество становится более отзывчивым, толерантным. Мы радуемся успехам, но понимаем — впереди еще очень много работы», — говорит куратор фотоконкурса «Взгляды» Анастасия Пилькевич.



К участию в конкурсе приглашаются профессиональные фотографы и любители. Всех победителей и номинантов ждут ценные подарки и призы.



Фотоработы принимаются только через официальный сайт фотоконкурса sights.su с 13 сентября до 19 ноября 2021 года. Торжественная церемония подведения итогов и награждение победителей состоится 3 декабря в 19:00 в здании Новой сцены Александринского театра (для участников из других стран и регионов будет организована онлайн-трансляция).

