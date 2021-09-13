В Волгограде врачи борются за жизнь двух близняшек, которые попробовали дурман

Две 14-летние близняшки попали в реанимацию в Волгограде из-за отравления. Предположительно, на здоровье девочек повлияло употребление в пищу дурмана, сообщает 13 сентября РИА Новости со ссылкой на областной комитет здравоохранения.



Накануне, 12 сентября, сестер увезли в реанимацию 25-й городской больницы. Врачи оценивают их состояние как среднетяжелое.



Дурман — декоративное растение семейства пасленовых, опасное при употреблении из-за содержания в нем алкалоидов. Содержащейся в растении гиосциамин снижает моторику органов пищеварения и увеличивает сердечный ритм.

