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В Волгограде врачи борются за жизнь двух близняшек, которые попробовали дурман

Две 14-летние близняшки попали в реанимацию в Волгограде из-за отравления. Предположительно, на здоровье девочек повлияло употребление в пищу дурмана, сообщает 13 сентября РИА Новости со ссылкой на областной комитет здравоохранения.

Накануне, 12 сентября, сестер увезли в реанимацию 25-й городской больницы. Врачи оценивают их состояние как среднетяжелое.

Дурман — декоративное растение семейства пасленовых, опасное при употреблении из-за содержания в нем алкалоидов. Содержащейся в растении гиосциамин снижает моторику органов пищеварения и увеличивает сердечный ритм.

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Комментарии (1)

Ганс-Дитрих Геншер
И мне остаётся колоть и курить,
Раз уж врачи запретили мне пить,
Но дорого стоит хороший дурман:
Мак, анаша, конопля, солутан.
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