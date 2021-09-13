Из колонии под Омском сбежал опасный преступник

Из колонии-поселения № 13 в Омской области сбежал заключенный. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по региону 13 сентября.



В ведомстве отметили, что о пропаже преступника стало известно 12 сентября. В ходе плановой проверки сотрудники пенитенциарного учреждения не обнаружили одного из осужденных.



Ранее мужчина отбывал наказание в исправительной колонии № 6 Омской области, в 2019 году его этапировали в ИК-13, откуда ему и удалось сбежать.



На данный момент проводится комплекс мероприятий по установлению места нахождения осужденного.

