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Из колонии под Омском сбежал опасный преступник

Из колонии-поселения № 13 в Омской области сбежал заключенный. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по региону 13 сентября.

В ведомстве отметили, что о пропаже преступника стало известно 12 сентября. В ходе плановой проверки сотрудники пенитенциарного учреждения не обнаружили одного из осужденных.

Ранее мужчина отбывал наказание в исправительной колонии № 6 Омской области, в 2019 году его этапировали в ИК-13, откуда ему и удалось сбежать.

На данный момент проводится комплекс мероприятий по установлению места нахождения осужденного.

По данным Telegram-канала «ОПЕР Слил», речь идет о 53-летнем мужчине, который в 2007 году был осужден на 16 лет тюремного заключения за убийство, угон, разбойные нападения и похищение человека.

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Комментарии (1)

07A
Засаду надо делать на ближайшем избирательном участке!
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