Старейшая музей-аптека Петербурга просит помощи горожан. Она примет книги, медицинскую утварь и другие экспонаты

Музей «Аптека доктора Пеля» на 7-й линии Васильевского острова объявляет о масштабном сборе экспонатов. В этом он просит помочь петербуржцев, рассказали 13 сентября «Фонтанке» в пресс-службе учреждения.
Для коллекции ищут вещи 1850–1983 годов, связанные с фармацией и аптекарским делом. Это могут быть книги, открытки, медицинская утварь, химическая посуда (склянки, колбы, бюретки), корзинки для сбора трав, саквояжи для инструментов, халаты и передники, а также фотографии аптеки — до реставрации 1983 года и после (до 2005 года). Фамилии дарителей обещают указать на табличках рядом с историями экспонатов.
«Планируется развитие музейной экспозиции в рамках династии Пель и последующих поколений, которая отобразит царскую, дореволюционную и советскую эпохи», — отмечают в пресс-службе музея.
Заинтересовавшимся петербуржцам предлагают позвонить по номеру +7 (812) 328–01–88 либо написать на почту (info@aptekapelya.ru) или в Direct (@aptekapelya_museum).
Аптека располагается в доме 18 на 7-й линии Васильевского острова с елизаветинских времен. В ХIХ веке ее приобрел Вильгельм Христофор Эренфрид Пель, которого русские покупатели окрестили Василием Васильевичем. В 2021 году дом вместе с аптекой включили в реестр объектов культурного наследия — как памятник культуры и истории.