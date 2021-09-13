Старейшая музей-аптека Петербурга просит помощи горожан. Она примет книги, медицинскую утварь и другие экспонаты

Музей «Аптека доктора Пеля» на 7-й линии Васильевского острова объявляет о масштабном сборе экспонатов. В этом он просит помочь петербуржцев, рассказали 13 сентября «Фонтанке» в пресс-службе учреждения.



Для коллекции ищут вещи 1850–1983 годов, связанные с фармацией и аптекарским делом. Это могут быть книги, открытки, медицинская утварь, химическая посуда (склянки, колбы, бюретки), корзинки для сбора трав, саквояжи для инструментов, халаты и передники, а также фотографии аптеки — до реставрации 1983 года и после (до 2005 года). Фамилии дарителей обещают указать на табличках рядом с историями экспонатов.

