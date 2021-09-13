Противник трезвости из города Ельца в Липецкой области претендует на звание нового интернет-мема. Мужчина случайно забрел на антиалкогольный флешмоб и выдал шикарную фразу.



Организатором промоакции «Пост трезвости» и флешмоба «Я за трезвость!» было Липецкое православное общество «Трезвение». 12 сентября активисты убеждали местных жителей в необходимости ведения здорового образа жизни и рассказывали им о Всероссийском дне трезвости.



Во время съемки песенного ролика к членам общества подошел мужчина с удочкой, который вряд ли был их сторонником. Он с удивленным видом посмотрел на хоровод трезвенников, представился «алкоголиком из Ельца» и ушел. Смогли ли православные активисты избавить горожанина от власти «зеленого змия» — остается загадкой.

