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«Алкоголик из Ельца» чуть не сорвал православный флешмоб ко Дню трезвости

Противник трезвости из города Ельца в Липецкой области претендует на звание нового интернет-мема. Мужчина случайно забрел на антиалкогольный флешмоб и выдал шикарную фразу.

Организатором промоакции «Пост трезвости» и флешмоба «Я за трезвость!» было Липецкое православное общество «Трезвение». 12 сентября активисты убеждали местных жителей в необходимости ведения здорового образа жизни и рассказывали им о Всероссийском дне трезвости.

Во время съемки песенного ролика к членам общества подошел мужчина с удочкой, который вряд ли был их сторонником. Он с удивленным видом посмотрел на хоровод трезвенников, представился «алкоголиком из Ельца» и ушел. Смогли ли православные активисты избавить горожанина от власти «зеленого змия» — остается загадкой.

Автор: Липецкое православное общество «Трезвение»

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Комментарии (5)

Аппаратчик мокрой классификации
Так выпьем жэ за "трезвление"!
SU LUX INN
очень Правильное начинание! надобно в Каждом городе, каждые Выходные проводить подобные хороводы!
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