Как сообщает 13 сентября УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в четырех районах города — Красногвардейском, Красносельском, Московском и Петроградском — сотрудники Госавтоинспекции при проведении рейдов по выявлению нарушений «в местах повышенной плотности маршрутной сети общественного транспорта» используют скрытые патрули. Они позволяют следить за дорожным движением, не привлекая внимания автомобилистов. В скрытом патруле работают два экипажа на машинах без специальной цветографической окраски и сигнального устройства. Один фиксирует нарушения ПДД и передает их коллегам, а те уже останавливают нарушителей и оформляют протоколы.
Так, 9 сентября прошел рейд на перекрестке шоссе Революции и проспекта Энергетиков в Красногвардейском районе. Инспекторы выявили 10 водителей маршрутных транспортных средств, которые нарушали ПДД, в том числе проезжали на красный свет, управляли неисправной машиной и не пристегивались ремнями безопасности. Кроме того, полицейские составили девять административных материалов в отношении водителей других категорий транспортных средств.