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ГИБДД скрытно наблюдает за маршрутками в четырех районах Петербурга

Соблюдение ПДД водителями общественного транспорта в Петербурге контролируют скрытые патрули ГИБДД. Они работают в четырех районах, где сильнее всего выросло число ДТП с маршрутками.

Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
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Как сообщает 13 сентября УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в четырех районах города — Красногвардейском, Красносельском, Московском и Петроградском — сотрудники Госавтоинспекции при проведении рейдов по выявлению нарушений «в местах повышенной плотности маршрутной сети общественного транспорта» используют скрытые патрули. Они позволяют следить за дорожным движением, не привлекая внимания автомобилистов. В скрытом патруле работают два экипажа на машинах без специальной цветографической окраски и сигнального устройства. Один фиксирует нарушения ПДД и передает их коллегам, а те уже останавливают нарушителей и оформляют протоколы.

Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
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Так, 9 сентября прошел рейд на перекрестке шоссе Революции и проспекта Энергетиков в Красногвардейском районе. Инспекторы выявили 10 водителей маршрутных транспортных средств, которые нарушали ПДД, в том числе проезжали на красный свет, управляли неисправной машиной и не пристегивались ремнями безопасности. Кроме того, полицейские составили девять административных материалов в отношении водителей других категорий транспортных средств.

Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

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Комментарии (18)

261844081
Это законно?
Или нужный им закон уже приняли?
roma.sh82
а зачем за ними скрытно наблюдать? они не стесняясь никого постоянно пдд нарушают. Город в кишлак превратили с этими тук-туками
W Bons
это засада
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