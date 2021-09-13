Ввозить праворульные машины без ЭРА-ГЛОНАСС разрешили еще год

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении разрешения на ввоз из-за границы подержанных праворульных машин без установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Такое решение было принято по итогам рабочей поездки премьера на Дальний Восток.
Как сообщается 13 сентября на сайте кабмина, распоряжение продлевает возможность оформлять праворульные машины до 3 декабря 2022 года. Послаблением смогут воспользоваться те автовладельцы, что зарегистрированы на территории Дальневосточного федерального округа или планируют переехать туда на постоянное жительство. Временный порядок распространяется на подержанные праворульные автомобили, приобретенные для личных нужд.
Согласно техрегламенту Таможенного союза, действующему с 2017 года, все ввозимые и выпускаемые в РФ автомобили должны оснащаться системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Из-за этого на Дальнем Востоке выросли цены на подержанные машины из Японии. В ноябре 2018 года для жителей региона утвердили временный порядок ввоза праворулек в Россию: им разрешили ввозить по одному такому автомобилю в год, не оснащая его ЭРА-ГЛОНАСС. Этот порядок действовал год, в декабре 2019 года его продлили еще на год, затем еще раз в декабре 2020 года.