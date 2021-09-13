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Известного скульптора нашли в номере новосибирского отеля с перерезанным горлом

В Новосибирске в номере отеля «Марриотт» обнаружили мертвым скульптора Игоря Самарина. Об этом 13 сентября сообщает портал NGS.

Тело Самарина было найдено в пятницу, 10 сентября, около 12:30. У скульптора было перерезано горло. На месте работают сотрудники Следственного комитета.

Сестра погибшего Анастасия рассказала в соцсетях, что ее брат пришел в отель с подругой на деловую встречу.

Игорь Самарин работал преподавателем в Новосибирском государственном аграрном университете. Он был автором нескольких городских проектов, в том числе композиции из бронзовых соболей с фонтаном, скульптуры «Лев и львица» в парке «Эдемский сад», мемориала «Героям Отечества — выпускникам училища».

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Комментарии (4)

Alexander_5e4cfced16b74
"пришел в отель с подругой на деловую встречу" .... да-да, конечно... деловая встреча... а эта подруга - замужем? а художник - женат?
xander_sh
Так сразу ясно, что не Санкт-Петербург.. Никакой расчленёнки...
Diderot
Прониклись глубиной трагедии далёкого нам Новосиба в ленте яркого новостного ресурса СПб!
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