Известного скульптора нашли в номере новосибирского отеля с перерезанным горлом

В Новосибирске в номере отеля «Марриотт» обнаружили мертвым скульптора Игоря Самарина. Об этом 13 сентября сообщает портал NGS.



Тело Самарина было найдено в пятницу, 10 сентября, около 12:30. У скульптора было перерезано горло. На месте работают сотрудники Следственного комитета.



Сестра погибшего Анастасия рассказала в соцсетях, что ее брат пришел в отель с подругой на деловую встречу.



Игорь Самарин работал преподавателем в Новосибирском государственном аграрном университете. Он был автором нескольких городских проектов, в том числе композиции из бронзовых соболей с фонтаном, скульптуры «Лев и львица» в парке «Эдемский сад», мемориала «Героям Отечества — выпускникам училища».

