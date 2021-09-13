Полицейские отвезли в отдел петербурженку, которая ушла в магазин и оставила в машине младенца

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 13 сентября, накануне около четырех дня наряд вызвали к ТК «Невский» на Народной улице. Звонившие рассказали, что на парковке у центра стоит «Лексус», а в нем надрывается от плача младенец.



Прибывшие на вызов полицейские Невского района нашли машину с чуть приоткрытыми окнами. В салоне действительно плакал малыш. Вскоре к автомобилю вернулась мать ребенка, 39-летняя петербурженка. Она заявила, что ненадолго зашла в магазин за подгузниками. Ребенок не пострадал.

