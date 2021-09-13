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Полицейские отвезли в отдел петербурженку, которая ушла в магазин и оставила в машине младенца

Жительница Петербурга ушла за подгузниками, бросив в машине младенца

Посетители торгового центра «Невский» вызвали полицию после того, как услышали плач младенца из машины на парковке.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 13 сентября, накануне около четырех дня наряд вызвали к ТК «Невский» на Народной улице. Звонившие рассказали, что на парковке у центра стоит «Лексус», а в нем надрывается от плача младенец.

Прибывшие на вызов полицейские Невского района нашли машину с чуть приоткрытыми окнами. В салоне действительно плакал малыш. Вскоре к автомобилю вернулась мать ребенка, 39-летняя петербурженка. Она заявила, что ненадолго зашла в магазин за подгузниками. Ребенок не пострадал.

В отношении женщины составлен протокол о «неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Мать ребенка отпустили под обязательство о явке.

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Комментарии (1)

alexadmin
Пока ее возили в отдел, ребенка так и оставили?
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