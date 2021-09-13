«С каждым разом все сложнее выступать на два фронта, все больше времени требуется на восстановление. К сожалению, участились и травмы. Хочется сосредоточиться на играх за клуб, который стал мне родным, и дать возможность молодежи развиваться в сборной. Поэтому я решил уйти именно сейчас. Для меня было огромной честью носить футболку сборной, защищать ее цвета, я никогда этого не забуду! Все матчи в форме сборной были важными для меня! Все футболисты мечтают выступить на мундиале, поэтому четвертьфинал чемпионата мира все же особенный момент. Та встреча навсегда останется в моей памяти — я испытал неповторимые, особенные эмоции, вся страна в едином порыве поддерживала нас, жила этим чемпионатом!» — заявил Фернандес.

В составе сборной Фернандес дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за национальную команду 33 официальных матча, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.



Вместе с командой он дошел до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018. В заключительном матче турнира с Хорватией Фернандес сравнял счет за несколько минут до конца второго дополнительного тайма, впервые отличившись в официальной игре. Он также сыграл на Евро-2020.

