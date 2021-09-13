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Петербургские байкеры устроили детям из мгинской школы-интерната мотопокатушки

В гостях у воспитанников мгинской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей побывали петербургские байкеры. Они привезли подарки и прокатили ребят на мотоциклах.

Фото: Предоставлено БФ «БлагоДаря»
Фото: Предоставлено БФ «БлагоДаря»
Фото: Предоставлено БФ «БлагоДаря»
Фото: Предоставлено БФ «БлагоДаря»
Фото: Предоставлено БФ «БлагоДаря»
Фото: Предоставлено БФ «БлагоДаря»
Фото: Предоставлено БФ «БлагоДаря»
Фото: Предоставлено БФ «БлагоДаря»
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Поездки во Мгу для мотоциклистов Петербурга уже стали доброй традицией. Их организует благотворительный фонд «БлагоДаря». В ходе визита байкеры вместе с воспитанниками интерната приводят в порядок территорию и играют в футбол. А самая приятная часть встречи — мотопокатушки, которых дети ждут больше всего. Этот визит не стал исключением.

Также прошёл концерт, который устроили ребята. Он был юбилейный — в этом году исполнилось 10 лет, как фонд «БлагоДаря» взял шефство над интернатом. Гости, в свою очередь, приготовили сюрприз — вместе с байкерами приехали участники клуба Toyota GT, которые показали своё мастерство и тоже покатали детей на спортивных авто.

Кроме того, байкеры привезли всё необходимое для ребят. «Перечень составляет администрация интерната. Обычно это канцелярия, гигиенические принадлежности, нижнее белье», — рассказали в фонде.

По словам педагогов, такие визиты очень важны для детей, особенно для тех, которые живут вдали от большого города, и детей с ограниченными возможностями здоровья.

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