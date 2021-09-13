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Comic Con Russia перенесли на следующий год из-за ковида

13 сентября организаторы фестивалей Comic Con Russia и «ИгроМир» (они проводятся совместно) сообщили, что мероприятия переносятся на следующий год. В прошлом году, в разгар ковидных ограничений, фестивали прошли в онлайн-формате. В этом году их планировали провести в московском «Крокусе» 7–10 октября.

Организаторы фестивалей разместили в Сети эмоциональный пост.

«С тройным усилием мы готовили конвент этого года... Только представь — октябрь, «Крокус». Снова открываются двери и.... Куда пойти, с какой звездой сфотографироваться, кого обнять, на каком стенде поиграть, какой комикс подписать и встретиться с автором, косплей-образы на каких персонажей увидишь?! Да, до слёз обидно».

Организаторы рассказали, что решили отменить фестиваль из-за неблагоприятных прогнозов об ухудшении ситуации с заболеваемостью в конце сентября.

Comic Con Russia — фестиваль популярной культуры, посвященный фантастике, кино, комиксам, аниме, косплею, настольным и видеоиграм. Проводится совместно с отечественным фестивалем «ИгроМир».

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