Comic Con Russia перенесли на следующий год из-за ковида

13 сентября организаторы фестивалей Comic Con Russia и «ИгроМир» (они проводятся совместно) сообщили, что мероприятия переносятся на следующий год. В прошлом году, в разгар ковидных ограничений, фестивали прошли в онлайн-формате. В этом году их планировали провести в московском «Крокусе» 7–10 октября.



Организаторы фестивалей разместили в Сети эмоциональный пост.



«С тройным усилием мы готовили конвент этого года... Только представь — октябрь, «Крокус». Снова открываются двери и.... Куда пойти, с какой звездой сфотографироваться, кого обнять, на каком стенде поиграть, какой комикс подписать и встретиться с автором, косплей-образы на каких персонажей увидишь?! Да, до слёз обидно».

