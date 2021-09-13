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Путин поручил правительству подготовить закон о защите социальных выплат от списаний по долгам

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку до 1 февраля 2022 года подготовить поправки в законодательство, защищающие социальные выплаты от списаний по долгам. Документ опубликован на сайте Кремля 13 сентября.

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на защиту социальных выплат от списания в рамках исполнительного производства, а также в рамках исполнения гражданами обязательств по договорам потребительского кредита (займа)», — говорится в тексте поручения.

Глава государства также поручил Банку России до 1 ноября организовать взаимодействие с кредитными организациями, чтобы вернуть гражданам социальные выплаты, списанные со счетов в рамках исполнения обязательств по договорам потребительского кредита.

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Комментарии (9)

DimDimych
Это же каких масштабов должна быть закредитованность населения с невозможностью погашать долги, что такие вопросы решаются на уровне президента?
Dimitry Antonov
Не удивляет эта инициатива, уже привыкли к таким "подаркам" за чужой счёт. Только вопрос, за чей счёт кредитные организации будут восполнять свои потери от невозвращённых кредитов?
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