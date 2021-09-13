Путин поручил правительству подготовить закон о защите социальных выплат от списаний по долгам

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку до 1 февраля 2022 года подготовить поправки в законодательство, защищающие социальные выплаты от списаний по долгам. Документ опубликован на сайте Кремля 13 сентября.



«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на защиту социальных выплат от списания в рамках исполнительного производства, а также в рамках исполнения гражданами обязательств по договорам потребительского кредита (займа)», — говорится в тексте поручения.

