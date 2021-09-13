Путин поручил выделить 45 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья в регионах

Президент России Владимир Путин поручил выделить из бюджета 45 млрд рублей на региональную программу расселения жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года. Документ опубликован на сайте Кремля 13 сентября.
Отмечается, что финансирование на это правительству необходимо предусмотреть при подготовке проекта закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Перечень поручений глава государства утвердил по итогам второго этапа съезда партии «Единая Россия», который прошел 24 августа. Тогда Владимир Путин заявил, что в России признано аварийным 11 млн квадратных метров, что требует новой программы расселения, а также поддержки существующих.
Планируется, что с 2022 года к реализации новой программы приступят несколько регионов, в частности, Сахалинская область, Карачаево-Черкесия, Санкт-Петербург и Севастополь.