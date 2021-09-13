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Путин поручил выделить 45 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья в регионах

Президент России Владимир Путин поручил выделить из бюджета 45 млрд рублей на региональную программу расселения жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года. Документ опубликован на сайте Кремля 13 сентября.

Отмечается, что финансирование на это правительству необходимо предусмотреть при подготовке проекта закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Перечень поручений глава государства утвердил по итогам второго этапа съезда партии «Единая Россия», который прошел 24 августа. Тогда Владимир Путин заявил, что в России признано аварийным 11 млн квадратных метров, что требует новой программы расселения, а также поддержки существующих.

Планируется, что с 2022 года к реализации новой программы приступят несколько регионов, в частности, Сахалинская область, Карачаево-Черкесия, Санкт-Петербург и Севастополь.

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Комментарии (16)

Igor_VS
Выезжаешь из столицы, избы стоят под старым почерневшим шифером. Искорками видишь домики под металлочерепицей. Сумма на вид большая - но это тысяч на 100 квартир, без претензий и под ондулином Так что предвыборные брызги для холопов.
264940801
К нас каждую квартиру можно считать аварийной - то лифт не работает, то света нет, то воды нет.
Annonym
Ага да Спасибо знаем мы Володя как вы на криминогенный Окрайны города Расселяете Жителей 3 Центральных районов .
Лучше примите Федеральный Закон который Гарантирует жителям получить Новое жилье в Их Районе слабо "Единая Россия" да ведь слабо у самих региональный Офис в Спб находится как раз Самом историческом Районе а вот котором как и 2 Других рядом полно домов которые либо уже Аварийные или которые ими Станут в близайшие 5 - 10 лет и не все Жители этих домов Согласятся переехать в какое нить Красное Село или Шушары или Ленинский Проспект а именно эти 3 района предлагают при Расселение аварийного Жилья равно как и Комуналок и принципиальные Люди не поедут туда если их Семья жила в Том районе из которого вы их хотите переселить более 3 Поколений потому что в таком Случае это называется Сегрегаций и вы действуете как Действовали Американцы по отношению к Индейцам много лет назад .
Так что вова и Единая Россия если у вас хоть капля Совести осталась послушайте что вам тут пишут !
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