Путин поручил выделить 45 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья в регионах

Ага да Спасибо знаем мы Володя как вы на криминогенный Окрайны города Расселяете Жителей 3 Центральных районов .

Лучше примите Федеральный Закон который Гарантирует жителям получить Новое жилье в Их Районе слабо "Единая Россия" да ведь слабо у самих региональный Офис в Спб находится как раз Самом историческом Районе а вот котором как и 2 Других рядом полно домов которые либо уже Аварийные или которые ими Станут в близайшие 5 - 10 лет и не все Жители этих домов Согласятся переехать в какое нить Красное Село или Шушары или Ленинский Проспект а именно эти 3 района предлагают при Расселение аварийного Жилья равно как и Комуналок и принципиальные Люди не поедут туда если их Семья жила в Том районе из которого вы их хотите переселить более 3 Поколений потому что в таком Случае это называется Сегрегаций и вы действуете как Действовали Американцы по отношению к Индейцам много лет назад .

Так что вова и Единая Россия если у вас хоть капля Совести осталась послушайте что вам тут пишут !