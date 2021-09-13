Власти Литвы решили простимулировать непривитых от коронавируса жителей новыми ограничениями.
«С понедельника люди, у которых нет «паспорта возможностей» (сертификат вакцинированного. — Прим. ред.), не смогут получить в Литве ряд услуг», — сообщает 13 сентября издание Delfi.
Без прививок от COVID-19 теперь нельзя посещать непродовольственные магазины и большие торговые центры. Для них также теперь недоступны рестораны и массовые мероприятия. В законопроекте предусматривался и запрет на пользование общественным транспортом, однако позднее от этой идеи отказались.
С начала пандемии в Литве выявили 308 тысяч случаев COVID-19. Курс вакцинации в стране прошли почти 60% населения.
Пряник не помог. Литва вводит жёсткие коронавирусные ограничения для непривитых
Власти Литвы запретили непривитым посещать торговые центры и рестораны
Власти Литвы решили простимулировать непривитых от коронавируса жителей новыми ограничениями.