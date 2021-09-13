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Пряник не помог. Литва вводит жёсткие коронавирусные ограничения для непривитых

Власти Литвы запретили непривитым посещать торговые центры и рестораны

Власти Литвы решили простимулировать непривитых от коронавируса жителей новыми ограничениями.

«С понедельника люди, у которых нет «паспорта возможностей» (сертификат вакцинированного. — Прим. ред.), не смогут получить в Литве ряд услуг», — сообщает 13 сентября издание Delfi.

Без прививок от COVID-19 теперь нельзя посещать непродовольственные магазины и большие торговые центры. Для них также теперь недоступны рестораны и массовые мероприятия. В законопроекте предусматривался и запрет на пользование общественным транспортом, однако позднее от этой идеи отказались.

С начала пандемии в Литве выявили 308 тысяч случаев COVID-19. Курс вакцинации в стране прошли почти 60% населения.

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Комментарии (5)

264527831
Это страна поборница свобод и демократий? Всё «лучшее» от совка скопировала. Однако даже при совке подобного уровня запреты не припомнятся. Хотя и в те времена были серьезные эпидемии.
Павел Михайлов
Швеция с 29 сентября отменяет большинство мер по борьбе с COVID-19. Из всех коронавирусных правил в стране остаются лишь соблюдение гигиены и дистанцирование. И то — лишь как рекомендация в общественных местах. Никаких масок, перчаток, запрета на массовые мероприятия и входа в школу для каждого класса в определенное время.
07A
Ну если уж просвещенные европейцы вводят ограничения, то нам и сам Бог велел!
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