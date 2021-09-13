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Пенсионер, лишенный прав, разбился о КАМАЗ дорожников на «Сортавале» под Петербургом

Смертельное ДТП с участием легкового и грузового автомобилей произошло ночью 12 сентября на трассе во Всеволожском районе Ленобласти. Погибшего петербуржца чуть больше года назад лишили водительских прав.

Как сообщает 13 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в воскресенье, в 0:45, на 11-м километре федеральной трассы «Сортавала» 60-летний пенсионер из Петербурга (по данным «Фонтанки», он пенсионер МВД) на личном автомобиле Lifan не справился с управлением и столкнулся с комбинированной дорожной машиной на базе КАМАЗ, которая ехала в левой полосе и производила влажную очистку металлического дорожного ограждения. После этого «Лифан» врезался в отбойник.

В результате водитель «Лифана» от полученных травм погиб на месте. Прибывшие на место спасатели деблокировали погибшего из машины и передали полиции.

КАМАЗ принадлежит одной из петербургских дорожно-строительных фирм. За рулем грузовика находился 51-летний гражданин Беларуси.

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