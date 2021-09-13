Смертельное ДТП с участием легкового и грузового автомобилей произошло ночью 12 сентября на трассе во Всеволожском районе Ленобласти. Погибшего петербуржца чуть больше года назад лишили водительских прав.



Как сообщает 13 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в воскресенье, в 0:45, на 11-м километре федеральной трассы «Сортавала» 60-летний пенсионер из Петербурга (по данным «Фонтанки», он пенсионер МВД) на личном автомобиле Lifan не справился с управлением и столкнулся с комбинированной дорожной машиной на базе КАМАЗ, которая ехала в левой полосе и производила влажную очистку металлического дорожного ограждения. После этого «Лифан» врезался в отбойник.