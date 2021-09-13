В России протестируют новую систему оплаты труда педагогов

В пяти российских регионах в рамках эксперимента протестируют новую схему оплаты труда педагогов. Пилотную систему планируется опробовать в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской и Ярославской областях, а также в Республике Мордовии.



Как следует из постановления кабмина, опубликованного 13 сентября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, согласно нововведению, теперь доход работников образования в указанных регионах будет состоять из ставки заработной платы на основе квалификационного уровня, порядок определения которых утверждает правительство, выплат компенсационного характера и выплат стимулирующего характера, размер и условия назначений которых также определяет кабмин.

