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В России протестируют новую систему оплаты труда педагогов

В пяти регионах РФ проведут эксперимент по новой системе оплаты труда педагогов

В пяти российских регионах в рамках эксперимента протестируют новую схему оплаты труда педагогов. Пилотную систему планируется опробовать в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской и Ярославской областях, а также в Республике Мордовии.

Как следует из постановления кабмина, опубликованного 13 сентября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, согласно нововведению, теперь доход работников образования в указанных регионах будет состоять из ставки заработной платы на основе квалификационного уровня, порядок определения которых утверждает правительство, выплат компенсационного характера и выплат стимулирующего характера, размер и условия назначений которых также определяет кабмин.

Помимо этого, регионам позволено самостоятельно устанавливать дополнительные компенсационные и стимулирующие выплаты.

В документе уточняется, что новый порядок оплаты труда распространится на педагогических работников государственных и муниципальных учреждений: дошкольные образовательные, общеобразовательные, профессиональные организации и организации дополнительного образования. Отдельно отмечается, что нововведение не затронет педагогов из профессорско-преподавательского состава.

Подготовительный этап проекта продлится с ноября 2021-го по апрель 2022 года, а внедрить новую систему планируют с мая 2022-го по май 2023 года.

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Комментарии (1)

07A
Спасибо правительству, проголосуем как надо!
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