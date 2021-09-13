В России протестируют новую систему оплаты труда педагогов

В пяти российских регионах в рамках эксперимента протестируют новую схему оплаты труда педагогов. Пилотную систему планируется опробовать в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской и Ярославской областях, а также в Республике Мордовии.
Как следует из постановления кабмина, опубликованного 13 сентября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, согласно нововведению, теперь доход работников образования в указанных регионах будет состоять из ставки заработной платы на основе квалификационного уровня, порядок определения которых утверждает правительство, выплат компенсационного характера и выплат стимулирующего характера, размер и условия назначений которых также определяет кабмин.
Помимо этого, регионам позволено самостоятельно устанавливать дополнительные компенсационные и стимулирующие выплаты.
В документе уточняется, что новый порядок оплаты труда распространится на педагогических работников государственных и муниципальных учреждений: дошкольные образовательные, общеобразовательные, профессиональные организации и организации дополнительного образования. Отдельно отмечается, что нововведение не затронет педагогов из профессорско-преподавательского состава.
Подготовительный этап проекта продлится с ноября 2021-го по апрель 2022 года, а внедрить новую систему планируют с мая 2022-го по май 2023 года.