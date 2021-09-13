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Угонщики опробовали на себе машину художника Северного кладбища

Полиция Выборгского района Санкт-Петербурга расследует кражу кроссовера у петербурженки.

Как стало известно «Фонтанке» 13 сентября, 43-летняя художник Северного кладбища лишилась своего белого 2-летнего «Митсубиши Аутлендер» воскресным вечером. Она поставила его у дома в Парголово в 21 час, а в 23:40 заметили, что на месте его нет.

Женщина сразу обратилась в полицию. Сотрудники уже ночью осмотрели место происшествия, изъяли два ключа и документы. Ущерб потерпевшая оценила в 1,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.

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