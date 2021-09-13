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Больше не «хозяйка медной горы». Воры забрали на юге Петербурга берестяную шкатулку с бриллиантами, сапфирами и изумрудами

Петербургская пенсионерка на проспекте Ветеранов осталась без золотых украшений почти на 1,5 млн рублей

Полиция Красносельского района ищет искусных воров, которые забрали из квартиры женщины, родившейся в Ленинграде за неделю до снятия блокады, драгоценности.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 сентября, накануне в половине первого дня в полицию района обратилась 77-летняя жительница дома на проспекте Ветеранов. Пенсионерка в конце августа уехала к подруге в Московскую область. Когда же она вернулась, то обнаружила, что из квартиры пропала одна-единственная, но очень важная вещь — берестяная шкатулка. В ней женщина хранила драгоценности: сережки, перстни, цепочки и кулоны с небольшими, но настоящими бриллиантами, сапфирами и даже изумрудами. Всего порядка 30 наименований.

При этом окна и квартирные замки были закрыты, как и при её отъезде.

Пострадавшая заявила ущерб в 1,3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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