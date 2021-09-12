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Тысяча гусей и один дрон летят на Шпицберген. Посмотрите, какие снимки победили в фотоконкурсе Drone Awards 2021

Жюри международного фотоконкурса Drone Awards 2021 выбрало из десятков тысяч претендентов из 102 стран мира восемь победителей — все снимки сделаны с помощью беспилотников, передает портал Abc.net.

Кадром года стал снимок, сделанный орнитологом и фотографом Терье Колаасом. Дрон, с которого был сделан снимок, затерялся в гигантской стае розовоногих гусей, которые пролетали над Норвегией на архипелаг Шпицберген.

Россиянин победил в категории «Урбанистика». Фотограф Сергей Полетаев сделал снимок «Метафорическое высказывание о городе и зиме» в подмосковном городе Дзержинске. На переднем плане запечатлен 500-летний подмосковный монастырь, а вдалеке в небо поднимается пар от охладительных башен электростанции.

Фото и видео, сделанные с помощью дронов, регулярно появляются на «Фонтанке». Вот, как выглядит с высоты птичьего полета ежегодный фестиваль «Фонтанка-SUP».

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