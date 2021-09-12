Жюри международного фотоконкурса Drone Awards 2021 выбрало из десятков тысяч претендентов из 102 стран мира восемь победителей — все снимки сделаны с помощью беспилотников, передает портал Abc.net.



Кадром года стал снимок, сделанный орнитологом и фотографом Терье Колаасом. Дрон, с которого был сделан снимок, затерялся в гигантской стае розовоногих гусей, которые пролетали над Норвегией на архипелаг Шпицберген.