В Киеве назвали условие для встречи Путина с Зеленским

Возможность встречи между президентами России и Украины зависит от готовности Владимира Путина говорить на тему Крыма. Об этом 12 сентября в эфире телеканала «Дом» заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.



«Действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России — в любое время, в любом месте — в рамках нейтральной территории. Либо на линии разграничения, либо в любом другом месте на нейтральной территории, но не в России и не на Украине. Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего Россия, конечно, не хочет», — заявил Никифоров (цитата по РИА Новости).

