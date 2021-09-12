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В Киеве назвали условие для встречи Путина с Зеленским

Возможность встречи между президентами России и Украины зависит от готовности Владимира Путина говорить на тему Крыма. Об этом 12 сентября в эфире телеканала «Дом» заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

«Действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России — в любое время, в любом месте — в рамках нейтральной территории. Либо на линии разграничения, либо в любом другом месте на нейтральной территории, но не в России и не на Украине. Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего Россия, конечно, не хочет», — заявил Никифоров (цитата по РИА Новости).

Путин ранее предлагал украинскому коллеге приехать в Москву «в любое удобное для него время», однако Зеленского это предложение не устроило. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Украина настаивает на обсуждении Крыма, однако Путин «не то чтобы не готов, но там нет субстанций для обсуждений».

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Комментарии (36)

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.... печатать бредни что офиса, что остальных спикеров окраины теперь нет смысла. Там похоже начался конкурс КВН местного разлива, смысл комментировать который не от слова - совсем. Из последнего - предложение убрать границу между Польшей и Украиной и перейти на латиницу )))
.... Пушков их поддел --- «Холопская психология в действии. А как же «тысячелетняя украинская культура»? Под нож ее?»
Сенатор напомнил, что поляки столетиями принуждали украинцев перейти на латиницу.
«Как же незалежность? Гордость за свой язык?»
altnec
Как бы президент Украины не стал игрушкой в шаловливых ручонках двухсторонних родственных связей силовиков-коррупционеров обеих сторон.
Путин только-только их сделал в лице Иванова и Васильевой, так они опять никак не унимаются.
Шалман никому не нужен.
А так всё в норме.
Obseerv
А я думал, что кухонная политика ушла в небытие...
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