Пресс-секретарь раскрыла содержание «чемоданчика Лукашенко»

В чемоданчике президента Белоруссии Александра Лукашенко вряд ли удастся найти «что-то удивительное». Об этом 12 сентября заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Россия 1».



«Вы знаете, я, наверное, вас немного разочарую. В чемоданчике стандартный набор документов: ручка, иные канцелярские принадлежности, которые нужны для работы. Там редко есть что-то такое, чем можно вас удивить», — сказала она (цитата по РИА Новости).



Она уточнила, что Путин и Лукашенко часто обмениваются секретными документами без чемоданчика, а с помощью «нарочных уполномоченных лиц». «Привозит иногда с собой — делиться информацией. Союзное государство, как и принято», — подытожила Эйсмонт.

