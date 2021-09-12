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Пресс-секретарь раскрыла содержание «чемоданчика Лукашенко»

В чемоданчике президента Белоруссии Александра Лукашенко вряд ли удастся найти «что-то удивительное». Об этом 12 сентября заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Россия 1».

«Вы знаете, я, наверное, вас немного разочарую. В чемоданчике стандартный набор документов: ручка, иные канцелярские принадлежности, которые нужны для работы. Там редко есть что-то такое, чем можно вас удивить», — сказала она (цитата по РИА Новости).

Она уточнила, что Путин и Лукашенко часто обмениваются секретными документами без чемоданчика, а с помощью «нарочных уполномоченных лиц». «Привозит иногда с собой — делиться информацией. Союзное государство, как и принято», — подытожила Эйсмонт.

Напомним, в июне Александр Лукашенко на встрече в Сочи с Владимиром Путиным заявил: «Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать». Тогда секретные материалы, привезенные президентом Белоруссии, касались посадки в Минске самолета с экс-главредом оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем.

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Комментарии (4)

W Bons
бульба в шоколаде
266198421
Скорее там солдатские кальсоны и справка психиатра.
266081655
У усатого там:
1. Мобила, способная дозвониться на личный телефон несменяемого в любое время дня и ночи.
2. Сберкнижка на многомилионный (миллиартдный?) счёт в ОАЭ.
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