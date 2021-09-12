Мина времен Великой Отечественной войны нарушила размеренный рабочий ритм сотрудников АЗС в Кировском районе Ленобласти. Найденный снаряд вызвал много вопросов и опасений, поэтому на место были вызваны взрывотехники ОМОН Росгвардии. Подробности 12 сентября рассказали в пресс-службе управления.
Мина была найдена вечером в пятницу. Поступила информация о снаряде, который лежит в Синявино у автозаправочной станции на трассе «Кола». Специалисты группы разминирования ОМОН ГУ Росгвардии установили, что это минометная мина калибра 50 мм времен Великой Отечественной войны, находящаяся в состоянии коррозии.
Боеприпас был вывезен сотрудниками ОМОН на полигон для обезвреживания, после чего АЗС возобновила свою работу.