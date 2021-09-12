Судья по делу о гибели журналиста Павла Шеремета найден мертвым в Киевской области. Следствие подозревает умышленное убийство

В селе Погребы (Киевская область) обнаружено тело судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца, передает 12 сентября «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Писанец известен тем, что был следственным судьей по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Расследовать смерть Писанца будет Государственное бюро расследований. Как отмечает «Интерфакс-Украина», в ведомстве открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины (умышленное убийство).



В Печерский райсуд Киева Писанец был переведен указом президента Украины в 2015 году с должности председателя Свердловского горсуда Луганской области. Судебный процесс по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, который погиб в июле 2016 года в Киеве, еще не завершен.

